Как выглядела квартира Пугачевой во времена СССР и почему она была не очень удобной и вульгарной?

В 1980 году Алла Пугачёва получила от Моссовета просторную 4-х комнатную квартиру в центре столицы на 1-й Тверской-Ямской улице в доме № 7. Общая площадь этой квартиры была около 100 м2, что по советским меркам было очень много.

Позднее Пугачёва добавила к своей жилплощади соседнюю квартиру и общая площадь ее апартаментов приблизилась к 170 метрам.

Такой была ванная комната Аллы Пугачевой в начале 1980-х годов.

Бросается в глаза, что и отделка, и аксессуары этой ванной комнаты (похоже, что она была совмещенной с санузлом, поскольку в левой части снимка виден сливной бачок с крышкой) были довольно простыми.

А вот так долгое время выглядел кабинет певицы:

На мой взгляд, мебель в этой комнате была расстановлена нерационально.

Например, вызывает сомнение, что из крайней секции мебельной стенки (у окна) вообще можно было что-то достать (или наоборот, положить). Едва ли в это небольшое пространство сама хозяйка могла протиснуться хотя бы боком.

Кроме того, очевидно, что с дивана не был виден экран телевизора, стоящего в глубине стенки.

Очень неудобно относительно столика и дивана стояло и кресло. На фото видно, что Алла Пугачёва сидела в этом кресле боком к собеседнику и при общении была вынуждена разворачиваться через подлокотник.

Вряд ли в таком положении можно было долго и комфортно работать:

Похоже, что Алла Пугачева осознавала эти неудобства, поскольку впоследствии заменила длинный диван на кожаное кресло (которое можно было двигать относительно собеседника) и убрала последнюю секцию стенки (с той самой неудобной дверью):

Весьма характерно для советского зажиточного интерьера середины 1980-годов выглядела и домашняя студия Аллы Пугачёвой:

Здесь есть и супер современная на тот момент аппаратура, и модные обои «в цветочек» и тюль на окнах. При этом на стенах видны типичные советские батареи отопления.

В октябре 1987 года ведущий Урмас Отт взял у Аллы Пугачёвой знаменитое интервью, в котором она рассказала свою версию скандального инцидента в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде.

Беседа проходила в той же самой домашней студии певицы. Но интерьер этой комнаты уже приобрел эдакий аляповатый купеческий шик:

В студии появился блестящий розовый шелк на стенах (то что это ткань, видно по шву на стене справа), пузатый антикварный комод, зеркало в стиле рококо и позолоченный гарнитур из двух кресел и дивана:

Впрочем, занавески на окнах остались те же, что и на более ранних фото 1980-х годов.

На этом кадре более четко виден комод на заднем плане. Судя по стилю и исполнению, это работа ординарных (работавших на массовый рынок) мебельщиков конца XIX века.

Обычно такую сравнительно невзыскательную мебель «с пастушками и маркизами», имитирующую великие образцы мебели подлинного рококо, охотно покупали купцы средней руки. Чтоб все было «как у господ».

После нового ремонта советские батареи на стенах уже закрыли какой-то имитацией Буазери (деревянные резные панели) больше напоминающей кухонные фасады с филенками (скорее всего, это они и есть):

В противоположной стороне студии находился белый рояль, шкаф с книгами и межкомнатная дверь с довольно грубой блестящей накладкой (видна внизу слева):

Не знаю, как вам, дорогие читатели, но мне не нравится ни отделка, ни обстановка этой комнаты (кроме шкафа).

Очень претенциозно, напыщенно, и я бы не побоялся этого слова — вульгарно.

Хотя как знать, может быть, в конце 1980-х годов такая претензия на роскошь могла смотреться и органично. Сравнивать то было особо не с чем.

В целом можно сказать, что с 1980 до конца 1980-х годов жилище певицы выглядело как квартира высокооплачиваемого советского специалиста. Такой уровень комфорта в позднем СССР был доступен если не всем, то довольно многим (я имею в виду не площадь квартиры, а обстановку).

Но к концу 1980-х у Аллы Пугачёвой появилась очевидная тяга (вероятно с увеличением доходов) к тяжеловесной роскоши, которая впоследствии нашла свое наиболее полное воплощение в знаменитом доме-замке в деревне «Грязь».